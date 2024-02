Copom debateu estratégia e extensão de ciclo apropriados para cada cenário, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que tratou da extensão do corte de juros em ata da sua última reunião divulgada nesta terça-feira, informou que analisou vários cenários prospectivos para a economia com diferentes trajetórias nos ambientes doméstico e internacional. "Debateu-se então a estratégia e a extensão de ciclo apropriados em cada um desses cenários", trouxe o documento do encontro que reduziu a Selic de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano.

Após os exercícios, os integrantes do Copom acabaram decidindo por manter a comunicação recente. De acordo com o documento, essa análise já embute a condicionalidade apropriada em um ambiente incerto, especificando o curso de ação caso se confirme o cenário esperado. "Com relação aos próximos passos, os membros do Comitê concordaram unanimemente com a expectativa de cortes de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário", argumentaram.

Esse ritmo de cortes de 0,50 ponto porcentual, de acordo com a ata, conjuga, de um lado, o firme compromisso com a reancoragem de expectativas e a dinâmica desinflacionária e, de outro, o ajuste no nível de aperto monetário em termos reais diante da dinâmica mais benigna da inflação antecipada nas projeções do cenário de referência.