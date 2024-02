Zanardi teria dito ‘sim’ ao Timão e comunicou elenco

Mano Menezes não é mais técnico do Corinthians. A decisão foi anunciada ontem após o vexame de domingo na Neo Química Arena, quando o time perdeu para o Novorizontino por 3 a 1. Mano não resistiu a uma série de quatro derrotas consecutivas no Paulistão, o que fez o time dormir na vice-lanterna da competição com apenas três pontos.

Logo após o anúncio, a imprensa esportiva já dava como bem encaminhada a contratação de Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo FC. Embora os clubes não tenham confirmado, a reportagem do Diário apurou que Zanardi teria mesmo recebido o convite e estaria aguardando o clube da Capital resolver o entrave do regulamento da competição para ser anunciado. No artigo 26, Parágrafo 3º, o documento diz que “é vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão – Paulistão Sicredi da temporada de 2024”.

O impedimento regulamentar teria pego de surpresa tanto o profissional quanto o Corinthians, que agora estaria tentando encontrar alguma brecha para confirmar Zanardi.

O técnico do Tigre, inclusive, teria reunido elenco e diretoria ontem à tarde no CT de Atibaia, onde o clube treina, para esclarecer o caso e confirmar que “pode estar de saída caso o Corinthians resolva a situação”.

Procurada, a assessoria do São Bernardo confirmou que houve o convite, mas negou que Zanardi esteja de saída.

DESISTÊNCIA

No fim da noite de ontem, diversos colunistas esportivos informavam que, devido o regulamento, o Timão teria desistido de Zanardi. O treinador, inclusive, comandou o treino do Tigre normalmente visando a Portuguesa amanhã, às 21h30, no Estádio 1º de Maio.