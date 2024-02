BC da Austrália (RBA) mantém taxa básica de juros em 4,35% ao ano

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira, 6, a manutenção da taxa básica de juros em 4,35% ao ano. A instituição, no entanto, preparou caminho para uma redução ao anunciar revisões para a inflação e o crescimento a médio prazo.

Em comunicado, o RBA afirmou que, apesar de ainda permanecer elevada, em 4,1%, a inflação em 12 meses continuou a diminuir no quarto trimestre de 2023. O banco central australiano espera que o indicador diminua um pouco mais rápido do que projetado inicialmente, em linha com a desaceleração dos preços dos bens e da demanda interna.

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 foi ajustada de 2,0% para 1,8%. Já a estimativa para a inflação ao consumidor (CPI) caiu de 3,5% para 3,2% em 2024 e de 2,9% para 2,8% em 2025.

O Banco Central australiano espera que a inflação anual chegue a 2,8%, dentro da meta de 2% a 3%, até o final de 2025, antes de atingir o ponto médio da faixa em meados de 2026.

As previsões indicam que as taxas de juros podem começar a cair no segundo semestre de 2024 e permaneçam em declínio pelos dois anos seguintes. *Com informações da Dow Jones Newswires.