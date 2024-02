Mais de 95 mil alunos da região devem receber kits escolares

No Grande ABC, 95.200 alunos da rede municipal de ensino devem receber kits escolares neste início de ano letivo. A entrega dos itens será realizada ainda neste mês em Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.

As aulas retornam nesta semana na região. Na Estância Turística, 7.500 estudantes voltaram ontem às 33 escolas do município. Em São Bernardo, os pequenos receberam no último sábado (30) os uniformes e materiais escolares durante a primeira reunião de pais - a cidade conta com 80 mil estudantes. As aulas voltaram ontem.

Em Santo André, a distribuição dos kits será realizada de maneira gradativa para cerca de 41 mil alunos da rede. A Prefeitura de Mauá informou que os kits serão entregues após o Carnaval, na segunda semana de fevereiro, para 16 mil estudantes. Nos dois municípios, as aulas retornam hoje.

Diadema será a última cidade do Grande ABC a iniciar as aulas, na quinta-feira, dia (8). Os kits com material escolar e uniforme serão entregues antes do primeiro dia das turmas, na quarta-feira (7), na reunião de pais, para cerca de 30.700 alunos.

Cada município define os itens que irão compor os kits, e os produtos variam de acordo com o ciclo escolar. De maneira geral, está prevista a entrega de pelo menos os principais materiais, como cadernos, lápis, canetas, régua, lápis de cor, tinta guache, borracha, apontador, entre outros.

Já o conjunto de uniforme é composto por camisetas de manga curta e manga longa, bermudas, blusa de inverno e calça.

Na rede municipal de São Caetano, as aulas do ensino fundamental e médio voltaram ontem, já o retorno do ensino infantil será hoje. Até o fechamento desta edição, as Prefeituras de São Bernardo e do município são-caetanense não informaram o número de jovens e crianças que serão beneficiadas com os kits escolares.

Nas escolas estaduais da região, as aulas voltam após o Carnaval, no dia 15 de fevereiro.