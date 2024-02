Unipar anuncia mudança de CEO a partir do mês de abril

A Unipar, que tem unidade em Santo André, comunicou que ontem foi iniciada uma transição na alta administração da companhia.

Maurício Parolin Russomano, atual CEO, deixará a empresa após a próxima AGO (Assembleia Geral Ordinária) que acontecerá no mês de abril, quando finalizará seu mandato.

Segundo o comunicado da empresa, o executivo contribuiu “de forma relevante para a implementação das diretrizes estratégicas de crescimento sustentável da Unipar.

Rodrigo Cannaval, que atua há quatro anos na função de diretor executivo industrial, será indicado após a AGO para iniciar novo mandato como CEO da Unipar. A indicação de Cannaval, que já vem contribuindo com as diretrizes estratégicas em curso, está em linha principalmente com os desafios desta nova etapa da Companhia. O comunicado diz que ele irá,liderar “um dos maiores ciclos de investimentos da história da Unipar.