Eliana confessa que ficou insegura de se aproximar de Angélica por causa do ex, Luciano Huck

Eliana ficou insegura ao se aproximar de Angélica por causa de Luciano Huck, com quem namorou entre 1997 e 1999. A confissão ocorreu no programa da apresentadora do SBT, Eliana, que contou com a participação da mãe dos filhos do apresentador.

Segundo Angélica, foi Xuxa quem aproximou ambas. "A Xuxa falou: Você e a Eliana têm que se aproximar, vocês são muito parecidas. Ela fez um grupo no WhatsApp e colocou a gente ali. Ela foi a grande agregadora", disse.

Eliana, então, entregou o receio que sentia de fazer amizade com Angélica. "Fiquei um pouco receosa por conta da vida como ela se colocou, pelo histórico da nossa vida pessoal. Pensei: Como é que vai ser eu entrar nesse grupo?. De mulher para mulher mesmo, eu pensei: Como é que vai ser isso?", revelou.

A apresentadora do SBT ainda contou que "achou estranhíssimo" quando ela e Xuxa visitaram a casa de Angélica e Huck. Na ocasião, inclusive, as três tiraram uma foto juntas.

"Não sabia disso do desconforto de Eliana, mas eu intuía isso. Por isso que foi daquele jeito. Falei: Vai lá, vamos lá. Não tem nada a ver. Isso não será um impeditivo para a gente ter uma amizade, jamais. Até porque estamos falando de uma coisa que tem uma potência muito maior, que somos nós, mulheres, juntas", completou Angélica.

Inclusive, o encontro das três com Ivete Sangalo, no Criança Esperança, em agosto do ano passado, virou meme nas redes. Isso porque a cantora baiana também é ex-namorada de Luciano Huck - assim como Eliana, eles se relacionaram na década de 1990.

O apresentador do Domingão é casado com Angélica desde 2004. Juntos, eles são pais de Joaquim, Benício e Eva.