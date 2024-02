Após diagnóstico de câncer em Rei Charles III, Príncipe Harry viajará para Londres nos próximos dias

Príncipe Harry viajará para Londres nos próximos dias, por um motivo nem um pouco feliz: o diagnóstico de câncer em Rei Charles III, seu pai, anunciado nesta segunda-feira, dia 5. De acordo com o DailyMail, o Duque de Sussex deixará em breve a Califórnia, mas ainda sem informações se Meghan Markle ou seus filhos irão com ele.

Ainda de acordo com o site, o Rei contatou Harry e William em particular para contá-los sobre sua doença, antes do anúncio do Palácio de Buckingham. Uma fonte próxima a Harry contou que ele decidiu de imediato ir ao Reino Unido para ficar ao lado do pai.

O Príncipe William também está em contato próximo com o pai, mas nenhum dos irmãos fez um pronunciamento público, por enquanto. O herdeiro do trono retornará para as funções públicas ainda nessa semana, após auxiliar Kate Middleton, que ainda está em recuperação pela cirurgia abdominal feita nas últimas semanas. Além disso, William ainda pode assumir algumas funções do pai enquanto Charles está em tratamento.

Qual será o título da Rainha Camilla caso Rei Charles morra?

Uma situação semelhante já aconteceu na Família Real, no ano de 1952, quando o pai da Rainha Elizabeth II, George VI, faleceu e deixou sua esposa, Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, viúva. Quando a Rainha Elizabeth assumiu o trono, sua mãe assumiu o título de Rainha Mãe, para evitar conflitos com a filha. Porém, caso Rei Charles III morra, o mesmo não ocorreria com a Rainha Camilla.

Neste caso, Camilla assumiria o título de Rainha Viúva, definido como: A viúva de um Rei. Todas as viúvas de reis são Rainhas Viúvas, mas algumas usam o título de Rainha Mãe se forem mães biológicas do herdeiro reinante. Caso divergente do de Camilla, já que a mãe biológica do atual herdeiro do trono, Príncipe William, é Lady Di.