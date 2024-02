Ponte Preta começa semana com problema na lateral-direita pela suspensão de Igor Inocêncio

Depois de levar o empate nos segundos finais da partida contra o São Bernardo, pelo placar de 3 a 3, na noite de domingo, a Ponte Preta abriu a semana com problemas na lateral-direita visando o duelo contra o Botafogo, que acontece na quarta-feira, fora de casa, no estádio Santa Cruz, às 19h. Atualmente, a equipe campineira é a terceira colocada do Grupo B com seis pontos.

Titular no setor, Igor Inocêncio recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque certo. Já Luiz Felipe, que também é lateral-direito, mas estava jogando mais avançado, sentiu um desconforto muscular, saiu ainda no intervalo e será reavaliado.

Caso não tenha condições de jogo, o jovem João Gabriel pode ganhar a oportunidade, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas há outras opções de improvisação. De qualquer forma, o técnico João Brigatti falou sobre o assunto.

"A gente vai observar toda evolução do Luiz Felipe e, caso ele não jogue, vamos avaliar situações dentro do próprio elenco. Infelizmente não contaremos com o Igor, suspenso, mas temos alternativas para montar a melhor equipe possível em Ribeirão Preto", disse.