C A M P E Ã S Unidos da Vila em Diadema. Unidos do Silvia Maria em Mauá. Rosas de Ouro em São Paulo. Imperatriz Leopoldinense no Rio.

Em Diadema, Unidos da Vila foi a campeã. Já havia vencido em 1990 e 1992. Em 1994, o tri: obteve dos jurados nota 10 em quase todos os quesitos. Festa no Parque Sete de Setembro e na Rua Carlos Spera, chamada de “a rua do samba”.

Se no bairro Serraria o resultado foi recebido com tristeza, em Eldorado houve festa como no Parque Sete de Setembro, já que a estreante Império surpreendeu classificando-se em terceiro lugar.

E O LP?

Em Mauá, o bicampeonato conquistado pela Unidos do Silvia Maria foi ofuscado. Durante a apuração, Rafael Pereira de Almeida, um de seus dirigentes, levou um tiro e precisou ser operado no Hospital Mauá.

Camisa Azul e Branca ficou em segundo lugar e a Beira Rio em terceiro.

Trinta anos depois, “Memória” coloca em pauta mais um item: descobrir um exemplar do disco gravado em 1994 com os sambas-enredo das escolas e blocos que fizeram o Carnaval mauaense daquele ano, documento sonoro único na história do Grande ABC.

RIO-SÃO PAULO

Em São Paulo, a Rosas de Ouro foi campeã do grupo especial. A Gaviões da Fiel ficou em segundo lugar.

No Rio de Janeiro a surpresa da vitória da Imperatriz Leopoldinense. Salgueiro vinha forte tentando o bi. Mangueira e Portela sempre bem cotadas. Mas, “de alma pintada, Imperatriz vence desfile equilibrado e surpreendente”, conforme análise de Pedro Migão, historiador do Carnaval carioca.

Crédito da foto 1 – Rivaldo Gomes/Banco de Dados

Crédito da foto 2 - Pedro Santorio/Banco de Dados

DE DIADEMA A MAUÁ. Carro alegórico da Unidos da Vila e destaque do Silvia Maria: e aqueles troféus de campeãs em 1994? Quem guardou? Como estão? E o LP de Mauá? Tudo isso é memória e precisa ser preservado...

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 13 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8622

MAUÁ – Cocktail é o novo paraíso dos políticos.

O jovem Atila Jacomussi, futuro vereador, prefeito e deputado estadual, inaugurava uma boate com 100 mulheres na cidade.

Reportagem: Francisco Góis.

SÃO BERNARDO – Reinaugurado no domingo (12-2-1004) o Estádio de Vila Euclides, ainda com o nome de Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o futuro Primeiro de Maio.

FUTEBOL – Pelo Campeonato Paulista, Série A-1, ontem em Araras: União São João 1, EC Santo André 2.

EM 14 DE FEVEREIRO DE...

1904 – Nota social: o médico Aristides de Campos Seabra contratava casamento em Socorro (SP) com Maria do Carmo Pulino.

NOTA – Dr. Aristides era filho do industrial e capitalista Justiniano Seabra, dono da Tecelagem Ipiranguinha, na Estação São Bernardo (hoje Santo André) e nome de rua na cidade, a Coronel Seabra.

Era também cunhado de Agenor de Camargo, diretor da Ipiranguinhs, igualmente nome de rua em Santo André.

Chegava a São Paulo “Caras y Caretas”, revista semanal que se publicava em Buenos Aires.

1909 – A guerra iminente entre Chile e Peru também servia de tema para a publicidade (ou reclame) naqueles tempos de Carnaval:

Chile e Peru, dois vizinhos

Vão ter um conflito armado.

Só por causa dos bons vinhos

...da nossa Quinta do Prado!

“Quinta do Prado”, em 1909, com depósito à Rua Xavier de Toledo. Pedidos na Casa Beethoven.

1969 - Primeiro de Maio, de Santo André, realizava o Carnaval Tropicalista, o ‘Divino Maravilhoso’, abrilhantado pela orquestra de Clovis Ely.

Livraria Casa Branca criava filial em Utinga, Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Santa Catarina, hoje é o aniversário de Itapiranga e Ituporanga.

E mais: Caeté (Minas Gerais) e Delmiro Gouveia (Alagoas).

Quarta-Feira de Cinzas

14 de fevereiro

Início da Quaresma e da Campanha da Fraternidade, tempo de penitência e conversão.

Ilustração: Canção Nova (Gabriela Bertolini by Getty Images)