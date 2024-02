1 9 9 4 Terça-feira gorda. O organizado Grande ABC. Apoteose. Alegria. E expectativa... ...quem vai ganhar o Carnaval?

A terça-feira Gorda é um dia festivo, comemorado com festas e desfiles em muitos países cristãos. Ele é o último dia antes da Quarta-Feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma.

Préstito: conjunto de pessoas que faz uma marcha solene de caráter comemorativo.

NOTA DA MEMÓRIA – O préstito carnavalesco, na virada do século XIX para o XX, antecedeu, no Brasil, a escola de samba

Deixa clarear, deixa amanhecer

Embarque nesta emoção

Lá vem Nenê, vem balançando

Arrastando a multidão

Do samba-enredo da Escola de Samba Nenê de Vila Matilde para o Carnaval 94.

Naquele ano, especialmente convidada, a “Nenê” desfilou na Avenida Goiás, em São Caetano.

Na terça-feira gorda de 1994, o Diário fez uma análise positiva do Carnaval de Rua do Grande ABC.

Para a equipe de repórteres que cobriu os desfiles, a organização garantiu o sucesso carnavalesco daquele ano.

A inovação de Diadema com o seu telão foi destacada, juntamente com a presença maciça de público nas varias cidades, incluindo-se São Caetano que, além da Nenê de Vila Matilde, trouxe para a chamada Passarela do Samba da Avenida Goiás a Escola de Samba Vera Cruz (Vila Prudente), Camisa Vermelha e Branca (São Bernardo) e Palmares (Santo André).

A matéria que analisa o Carnaval de Rua de 1994 na região é assinada pelos repórteres Claudia Fernandes, Denise Bobadilha, Gonzalo Navarrete e Magda Santos.

1904

Escrevia o Estadão:

São dez horas da noite. As ruas do Triângulo não comportam mais gente. Não se pode aventurar um passo sem licença do pé do próximo.

A novidade do dia era o préstito dos Fenianos.

Nos clubes, a enorme concorrência das máscaras.

E eis, resumidamente, como se encerraram as festas carnavalescas de 1904 em São Paulo.

1909

Escrevia o Correio Paulistano:

No último dia do Carnaval, landaus conduzindo mascarados passaram pela cidade e houve frenesi nos teatros.

O ponto alto foi o préstito do Clube dos Democráticos que invadiu o Parque Antarctica e passou duas vezes pelas arquibancadas.

Os Democráticos levaram para o espaço do futuro Allianz Parque inúmeras atrações: grupos de arautos e clarins, o carro “La Femme ou la coupe?, Dandy e as Serpentinas, o palhaço e as focas amestradas, Petronio (o árbitro das elegâncias), o chapéu moderno, landaus com lindíssimas travestis, automóveis, traquitanas, coches, seges antigas, aranhas, charangas e carros de crítica.

Já a palavra de ordem no Teatro Moulin Rouge era: “suspensão temporária do enfado, da tristeza e de todos os desgostos”.

Crédito da foto 1 – Ilustração: Correio Paulistano

ARTE NA FOLIA. Na terça-feira gorda de 1909, a imagem e a legenda divulgadas pelo Correio Paulistano: ‘Pierrô e Colombina não se preocupam com as crises das finanças, das indústrias, da lavoura. Passam muito acima dessas misérias’

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 13 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8622

MANCHETE – Sindicatos viram máquinas milionárias.

Orçamento para 1994 das principais entidades variavam de 10 mil dólares a 50 milhões de dólares, números superiores aos de muitas empresas de médio porte.

O repórter Nelson Breve Dias iniciava uma série focalizando a vida financeira dos sindicatos do Grande ABC.

CARNAVAL 94 – Desfiles em cinco cidades vão levar 250 mil pessoas às ruas do Grande ABC.

Tinha início o desfile das escolas de samba dos grupos A do Carnaval e o Diário proclamava: “Para cair no samba”.

EM 13 DE FEVEREIRO DE...

1909 – A Light iniciava os trabalhos preliminares para a instalação de energia e luz elétrica na Vila de São Bernardo.

“Se hoje vemos os fios da Light estenderem-se por este vasto município, é incontestável que devemos (esta nova era) ao coronel Agenor de Camargo”, escrevia o Estadão em sua edição de 29-1-1909.

O jornal referia-se ao contrato firmado pela Light com a Companhia São Bernardo Fabril, a Ipiranguinha, considerada a primeira grande indústria de Santo André.

1954 - Fundada a Associação Beneficente Recreativa Cofap, com sede social à Rua Coronel Oliveira Lima, 138 e 146, em Santo André.

1964 – Anunciava-se a construção e instalação de uma faculdade de engenharia em São Caetano, o atual Instituto Mauá de Tecnologia. Obras previstas para serem iniciadas em maio de 64.

HOJE

Dia Mundial do Rádio

Dia Estadual do Ministério Público de São Paulo.

Irmã Lúcia dos Santos

13 de fevereiro

Lúcia de Jesus Rosa dos Santos (Portugal, 1907-2005). Freira. Vidente de Fátima. Escreveu dois volumes: “Memórias e os Apelos da mensagem de Fátima”.

Fonte: Santuário de Fátima.