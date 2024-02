Atlético-MG confirma retorno do atacante Bernard no meio do ano

Já pensando na segunda metade do ano, a direção do Atlético-MG confirmou nesta segunda-feira o acerto com o atacante Bernard. O jogador de 31 anos vai desembarcar na capital mineira somente no meio do ano, após encerrar seu vínculo atual com o Panathinaikos, da Grécia.

O clube mineiro assinou um pré-contrato com o atleta, que tem história pelo time e também passagens pela seleção brasileira. O acordo terá duração até o fim de 2027. Pelo Atlético, Bernard foi campeão da Copa Libertadores de 2013 e bicampeão do Campeonato Mineiro, entre 2012 e 2013.

"Atendemos o antigo desejo da Massa e agora seguiremos juntos pela continuidade de uma história que já é marcante", registrou o clube, em suas redes sociais. Bernard gravou vídeo para falar sobre seu acerto com o Atlético. "Alô, Massa do Galo. Eu falei que iria voltar e agora está confirmado. Daqui a pouco, estou chegando para vestir o Manto. Mal vejo a hora de reencontrar a Massa e jogar na Arena MRV", declarou.

Pelo Atlético, Bernard disputou 100 jogos, fez 22 gols e chamou a atenção da seleção brasileira. Pela equipe nacional, disputou o Superclássico das Américas de 2012, participou da conquista da Copa das Confederações de 2013 e esteve na Copa do Mundo de 2014.

Curiosamente, ele foi convocado para aquele Mundial pelo técnico Luiz Felipe Scolari, atual treinador do Atlético. Assim, Bernard poderá reencontrar o treinador em seu retorno ao clube, entre junho e julho deste ano.

O atacante havia deixado o Atlético em 2013, quando rumou para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Cinco anos depois, foi contratado pelo Everton, da Inglaterra. De lá, foi para o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Ele defende o Panathinaikos desde 2022.