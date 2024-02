Viih Tube revela que a filha falou as primeiras palavras e brinca: Não tô acreditando

Ela está crescendo! Viih Tube foi surpreendida nesta segunda-feira, dia 05, com as primeiras palavras de sua filha, a pequena Lua, de nove meses de vida. A bebê, vale pontuar, é fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer.

Através dos stories do Instagram, Viih compartilhou um print de uma mensagem que mandou ao marido, que está no Alasca, contando que a bebê acordou falando vovó muitas vezes. Sem acreditar, ela brincou dizendo que não estava acreditando na situação.

Amor, a Lua acordou falando 50 mil vovó vovó vovó. Perdemos. Não tô acreditando, dizia a mensagem.

Na imagem ela escreveu perdemos a batalha.

Recentemente, Viih contou que decidiu abandonar o alongamento das unhas e explicou o motivo. Segundo ela, a decisão foi tomada por conta de sua filha e os momentos com ela, como a troca de fraldas e limpeza do nariz.