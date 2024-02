Céline Dion faz rara aparição no Grammy e entrega prêmio a Taylor Swift

Céline Dion surpreendeu o público do Grammy Awards 2024 na noite deste domingo, 4, em Los Angeles, ao apresentar o prêmio de Álbum do Ano. A presença da diva, que não fazia aparições públicas há meses devido a questões de saúde, foi recebida com uma ovação de pé. Vestindo um elegante vestido de tule rosa e um sobretudo laranja, Dion relembrou o público sobre a importância e alegria que a música traz ao mundo.

O prêmio, que foi entregue a Taylor Swift, marcou um momento histórico, tornando a cantora a primeira artista a conquistá-lo quatro vezes. No entanto, a celebração foi ofuscada por reações mistas nas redes sociais. Seguidores e fãs expressaram surpresa e alguns descontentamentos com o que foi interpretado como uma breve interação entre Swift e Dion. Comentários em plataformas como Twitter questionaram a conduta de Swift, sugerindo que ela teria ignorado Dion no palco.

Apesar das especulações, pessoas próximas às artistas relataram, de acordo com o jornal Mirror, que a interação foi positiva, destacando que Swift, visivelmente emocionada com a vitória, havia sido vista cantarolando as músicas de Dion momentos antes da premiação. Além disso, uma fotografia compartilhada posteriormente mostrou as duas em um momento de confraternização, aparentemente desmentindo quaisquer insinuações de desdém.

Síndrome de Pessoa Rígida

Céline Dion revelou em 2023 o adiamento de sua turnê Courage para 2024 devido a problemas de saúde. Na época, ela falou sobre ter sido diagnosticada com a síndrome de stiff-person, uma condição neurológica rara que afeta uma em um milhão de pessoas, causando espasmos significativos.

A artista expressou a dificuldade de lidar com a situação e a dor de não poder retomar os shows conforme planejado. Apesar dos contratempos, Dion ressaltou ter o apoio de uma equipe médica dedicada e de seus filhos, enfatizando seu compromisso em superar os desafios impostos pela doença.