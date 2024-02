Com gols nos acréscimos, Ponte Preta e São Bernardo empatam por 3 a 3 no Paulistão

Em jogo movimentado do início ao fim, Ponte Preta e São Bernardo empataram por 3 a 3 na noite deste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Matheus Régis abriu o placar para os visitantes, Jeh e Felipinho viraram, mas João Carlos voltou a empatar no primeiro tempo. Nos acréscimos do segundo tempo, Elvis quase garantiu a vitória, mas Lucas Lima deixou tudo igual para os visitantes.

Com seis pontos, a Ponte Preta deixou o G-2 do Grupo B, agora em terceiro lugar, atrás de Palmeiras (10) e Água Santa e à frente de Guarani (4). O São Bernardo soma oito pontos em terceiro do Grupo D, atrás de São Paulo (10) e Novorizontino (9) e à frente de Botafogo (8).

O primeiro tempo em Campinas foi bastante movimentado. Mesmo fora de casa, o São Bernardo abriu o placar aos 11 minutos, com Matheus Régis. Após cobrança de escanteio, o atacante pegou sobra ainda na grande área e pegou em cheio para fazer um belo gol. Davi Gabriel quase ampliou logo depois, mas Pedro Rocha fez grande defesa.

A Ponte Preta chegou ao empate aos 31 minutos. Após belo passe na direita, Luiz Felipe avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Jeh dividiu com o zagueiro e conseguiu completar para o gol.

O empate motivou o time campineiro, que virou o placar aos 43. Após escanteio, a zaga tirou, mas o rebote ficou com Dodô. Ele tentou chutar de primeira, mas pegou mal e a bola foi para o meio da área. Felipinho finalizou do jeito que deu e acertou o cantinho, sem chance para o goleiro Alex Alves.

Quando parecia que a Ponte Preta iria para o intervalo à frente do placar, o empate veio. Aos 47 minutos, o São Bernardo marcou com João Carlos. Rodrigo Souza cruzou da direita, mas o goleiro Pedro Rocha saiu mal do gol e não conseguiu afastar. Assim, João Carlos conseguiu cabecear na pequena área e empatou.

No segundo tempo, o goleiro da Ponte Preta começou a se redimir ao fazer grande defesa após cabeçada de Rodrigo Souza. A etapa final seguiu disputada, mas com menos chances do que no primeiro tempo. O São Bernardo assustou novamente com Lucas Tocantins, que ficou na cara do gol, conseguiu tirar do goleiro, mas mandou para fora.

Até que nos acréscimos, o árbitro Raphael Claus foi chamado ao VAR para analisar possível pênalti para a Ponte Preta e marcou a falta. Na cobrança, aos 46 minutos, Elvis cobrou no cantinho direito do goleiro Alex Alves, que pulou no canto certo e quase defendeu.

Mesmo com pouco tempo para reagir, o São Bernardo evitou a derrota. Aos 51, após escanteio e desvio, Lucas Lima apareceu na pequena área para completar. O lance foi revisado pelo VAR, mas a condição era legal e o empate foi confirmado.

A Ponte Preta volta a campo na quarta-feira, às 19h, diante do Botafogo, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, em jogo que abre a sexta rodada. Mais tarde, às 21h30, o São Bernardo recebe a Portuguesa no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 3 X 3 SÃO BERNARDO

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Luiz Felipe (Renato), Edson, Mateus Silva e Gabriel Risso; Felipinho, Emerson Santos (Ramon Carvalho), Igor Inocêncio, Dodô (Léo Naldi) e Elvis; Jeh. Técnico: João Brigatti.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Pedro Carrerete e Alan Santos; Hugo Sanches, Rodrigo Souza, Wesley Dias (Romisson) e Davi Gabriel (Arthur Henrique); Silvinho (Luiz Filipe), Matheus Régis (Lucas Lima) e João Carlos (Lucas Tocantins). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Matheus Régis, aos 11, Jeh, aos 31, Felipinho, aos 43, e João Carlos, aos 47 minutos do primeiro tempo; Elvis, aos 47 e Lucas Lima, aos 51 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Inocêncio, Elvis e Jeh (Ponte Preta); Hélder (São Bernardo).

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA - R$ 73.350,00.

PÚBLICO - 3.334 pagantes (3.634 presentes).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).