Em jogo eletrizante, Ponte e Tigre empatam por 3 a 3

Ponte Preta e São Bernardo FC fizeram o melhor jogo da atual edição do Campeonato Paulista até agora. O empate por 3 a 3, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, foi recheado de altos e baixos dos dois times e muita emoção. O Tigre não conseguiu voltar à zona de classificação do Grupo D, ficando atrás do São Paulo e do Novorizontino.

O São Bernardo FC começou melhor o duelo. O centroavante João Carlos quase abriu o placar, em um chute da entrada da área que parou no goleiro Pedro Rocha e na trave. O gol saiu justamente na jogada seguinte. O meia Matheus Régis abriu o placar aos 12 minutos, aproveitando bate-rebate no escanteio provocado pela finalização do camisa 9.

Jeh empatou aos 31 minutos ao completar bela jogada da Macaca pela direita. Os acréscimos do primeiro tempo mostraram que o confronto estava longe de ser definido - e que não traria nenhuma monotonia a quem estava acompanhando. Felipinho colocou a Ponte na frente aos 44 minutos, após indefinição da zaga aurinegra. Mas João Carlos, em falha incrível do goleiro Pedro Rocha, igualou aos 48 minutos.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com trocação franca entre as equipes, mas as defesas estavam levando a melhor sobre as defesas. Quando a partida se encaminhava para o empate, o VAR chamou o árbitro Raphael Claus e viu um pênalti para a Ponte, aos 45 minutos da etapa final. O meia Elvis, com categoria, colocou a Macaca à frente.

O Tigre não desistiu do resultado. Aos 51 minutos, Lucas Lima apareceu sozinho na cobrança de escanteio e igualou o jogo.

O São Bernardo FC volta a campo na quarta-feira, contra a Portuguesa, em casa.