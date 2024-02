Com Alceu, Diadema retoma seu Carnaval

O som das marchinhas e sambas-enredos voltaram para Diadema após 12 anos. A Prefeitura promoveu na Praça da Moça, região central da cidade, o Carnaval, maior festa popular do Brasil. Foram dois dias de festa. No sábado, DJs e bloquinho para a criançada, além da bateria da Vai-Vai, escola de samba da Capital.

Já no domingo chuvoso, o público chegou cedo e não desanimou. Na arena montada na praça, famílias inteiras curtiram o evento, de bebês a idosos, todos festejaram. O ponto alto ocorreu com Alceu Valença, cantor pernambucano, um dos principais representantes da música nordestina, povo esse, responsável por construir Diadema.

“Um show arretado, incrível”, afirmou Decinho Barbosa, 37 anos, morador do bairro de Sapopemba, em São Paulo, que esteve na cidade para resgatar lembranças, por meio da música e da cultura do estado de origem, Pernambuco.

Ao lado da esposa Ingride Cordeiro Dias, o casal era só empolgação. A dupla trajava roupas e bandeiras do Estado nordestino. “Semana que vem estarei em Olinda e Recife. Agora vou curtir o Carnaval”, afirmou animado.

Ser popular e democrática estão são as premissas da festa de rua. O resgate da tradição, após mais de uma década, também mexe com sentimentos e traz na memória histórias do passado. “Lembro dos meus tempos de criança ao lado do meu pai e da família” afirmou Carlos Eduardo, 43, morador da Vila Nogueira. No colo, o diademense de nascença e de coração, trazia sua filha de apenas seis anos. “Está no sangue. É paixão. É o que há de melhor”, afirmou enquanto aguardava sua esposa, Tatiane Lúcia, tocar no bloquinho que se apresentava.

A retomada do Carnaval de rua em Diadema animou a presidente da Liga das Ligas das Escolas de Samba, Meire Terezinha. Para ela, as “expectativas são as melhores possíveis”, para a retorno dos tradicionais desfiles. As cidades da região encerraram os desfiles tradicionais em 2017, alegando corte de gastos, e nunca mais retomaram o Carnaval – havia somente aval para os bloquinhos.

O secretário municipal de Cultura, Camilo Vannuchi, no cargo desde agosto, disse ainda ser necessária muita conversa com as 11 agremiações da cidade para resgatar os desfiles como o Grande ABC acostumou a acompanhar por décadas. “É uma estrutura muito pesada economicamente para ser 100% de recursos da Prefeitura, talvez, o caminho seria transformar as escolas em bloquinhos ou buscar patrocínio da iniciativa privada”, frisou ao garantir mais atividades para a festa no ano que vem, inclusive na semana do Carnaval.

Antes do show, Alceu Valença recebeu a equipe do Diário no camarim. Advogado de formação e jornalista de coração, o cantor e compositor não escondeu a animação. “O Carnaval para Alceu Valença é cultura, para a cidade, economia”, afirmou o artista.