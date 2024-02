Seis morrem após assassinato de policial da Rota

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que seis pessoas morreram na nova fase da Operação Escudo, deflagrada para localizar e prender os envolvidos na morte do policial das Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Samuel Wesley Cosmo, que foi baleado na sexta-feira em Santos, no Litoral. Segundo a SSP, as mortes foram em confronto com a polícia.



A Pasta informou que as polícias Civil e Militar estão empenhadas na identificação dos criminosos de Cosmo, que era morador do Grande ABC. No mesmo dia do assassinato de Cosmo, três suspeitos, dois de 24 anos e um de 22, foram detidos na Via Anchieta, próximo a Cubatão.



Ainda conforme a SSP, dentro do veículo dos suspeitos estavam uma pistola calibre 9mm municiada, além de diversos cartões bancários, quatro celulares e um comprovante de transferência bancária de R$ 96 mil.



Neste final de semana foram quatro ocorrências envolvendo morte decorrente de intervenção policial na região. Uma delas, na Vila dos Criadores em Santos, com três óbitos. Os suspeitos ainda não foram identificados.



A SSP-SP informou que, em cada uma das outras três ocorrências, uma morte foi registrada. Os envolvidos foram identificados e possuíam passagens como tráfico de drogas, furtos e roubos.