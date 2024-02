Guilherme anota duas vezes e garante vitória do líder Santos sobre o Guarani

A diretoria do Santos brigou bastante com concorrentes da Série A do Brasileirão para fechar com o atacante Guilherme. A aposta era que o jogador poderia fazer a diferença em ano de reconstrução na equipe e a resposta veio em dose dupla neste domingo. O atacante, que também esteve nos planos do Corinthians, anotou duas vezes e definiu a vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, na Vila Belmiro. Após um primeiro tempo difícil, o time cresceu na etapa final e viu seu camisa 11 ser decisivo.

Guilherme vinha desempenhando bem seu papel nas rodadas finais, mas ainda estava devendo um gol. Para "desencantar", assumiu a cobrança de um pênalti sofrido por ele mesmo - Otero seria o batedor - e deslocou o goleiro para tranquilizar uma partida até então difícil. No fim, ele recebeu de Morelos, um dos tantos concorrentes à vaga de titular, e fechou a conta.

O Santos lidera sem sustos o Grupo A, agora com 12 pontos, e chega em momento animador para encarar o arquirrival Corinthians, em crise, em clássico marcado para a quarta-feira, novamente na Vila Belmiro.

Com o gramado molhado por causa da forte chuva que castigou a cidade no começo da tarde, as equipes sabiam que bater de longe era uma saída e Derek quase abriu o marcador com somente dois minutos. João Paulo salvou o Santos. O lance começou em uma saída errada da defesa. Anderson Leite também assustou.

Mais uma vez sentindo a ausência do meia Giuliano, machucado, o Santos repetia a carência criativa no meio. Consequentemente, os atacantes Guilherme e Furch pouco pegavam na bola. Para piorar, os santistas ainda sofriam com o pé descalibrado, mandando para longe as raras chegadas na primeira etapa.

O Guarani, por outro lado, investia na forte marcação e na velocidade nos contragolpes para tentar se redimir da derrota diante do Mirassol sofrida no último lance. Foram boas chegadas ao gol de João Paulo, também carentes de conclusão com eficiência.

Mesmo sob enorme apoio e cantoria total dos santistas, os donos da casa não respondiam em campo. O gramado pesado e a disputa forte pela bola deixaram a partida bastante truncada. Feia e chata, até. Chuveirinhos viraram saída ineficaz.

Quando colocou a bola no chão, o Santos assustou, já na reta final da partida. Pituca acertou o travessão em chute desviado. Depois, Aderlan achou Otero, que finalizou de primeira, bem perto da meta. Ainda deu tempo para Guilherme pedir um pênalti. O atacante se jogou no lance e o árbitro nada deu.

Mostrando insatisfação com a apresentação santista, Fabio Carille deixou Felipe Jonatan e Julio Furch no vestiário. Voltou com Kevyson e Willian Bigode para ter mais mobilidade e força ofensiva. A ideia, porém, durou somente dois minutos, com o jovem lateral machucando o joelho em seu primeiro lance. Saiu de campo chorando.

Na primeira chance da etapa final, Willian saiu frente a frente com Douglas Borges após lançamento de Otero e mandou nas mãos do goleiro. O auxiliar anotou impedimento após a conclusão, livrando o atacante de cobranças após desperdiçar oportunidade clara.

A partida, então modorrenta, ficou mais aberta e com ataques de ambos os lados. Investindo nos lançamentos longos, o Santos chegou ao gol. Guilherme ganhou na velocidade e foi derrubado por Heitor na área. O camisa 11 assumiu a cobrança do pênalti e deslocou o goleiro para a festa da torcida.

O Santos cresceu bastante após abrir o marcador e passou a mandar na partida. Com o Guarani obrigado a se expor para buscar a igualdade, o time da casa mostrou seu poderio de contragolpe e deu enorme trabalho para Douglas Borges. Willian mandou raspando, Aderlan exigiu ótima defesa do goleiro, mas na terceira chance seguida, nova festa nas arquibancadas.

A briga pela bola no meio acabou premiada com grande passe de Morelos e batida de Guilherme entre as pernas do goleiro para definir a quarta vitória em cinco rodadas e a liderança isolada da chave, agora com 12 pontos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 GUARANI

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan (Kevyson, depois Hayner); João Schmidt (Diogo Rincón), Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e João Furch (Willian Bigode). Técnico: Fábio Carille.

GUARANI - Douglas Borges; Heitor (Márcio Silva), Léo Santos, Rayan e Hélder (Marlon Douglas); Anderson Leite, Camacho (João Vítor) e Matheus Bueno; Reinaldo (Régis), Derek (Chay) e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Guilherme (pênalti), aos 12, e aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Joaquim e João Schmidt (Santos); Anderson Leite, Hélder e Camacho (Guarani).

ÁRBITRO - João Vítor Gobi.

RENDA - R$ 525.095,00.

PÚBLICO - 11.020 presentes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.