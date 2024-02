Nos pênaltis, São Paulo bate o Palmeiras e conquista a Supercopa

Em clássico disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, o São Paulo levou a melhor sobre o Palmeiras nos pênaltis e conquistou a Supercopa Rei. Após empate sem gols no tempo regulamentar, o Tricolor bateu o rival por 4 a 2 nos penais, com direito a duas defesas do goleiro Rafael, e venceu a primeira taça do ano.

Com 35 faltas, a partida marcou uma disputa física entre os dois times do início ao fim. Enquanto o São Paulo cadenciava o jogo e tentava controlar a posse de bola, o Palmeiras tentava ser mais objetivo com ataques em velocidade, Mas ao fim dos 90 minutos, prevaleceram as defesas.

Embora finais disputadas em jogo único tendem a ter poucos gols, o zero a zero destoou do que tem sido a Supercopa nos últimos anos. Na final do ano passado, o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3; em 2022, Atlético-MG e Flamengo empataram por 2 a 2 e o time mineiro venceu nos pênaltis; e em 2021, Flamengo e Palmeiras também empataram em 2 a 2 e a equipe carioca conquistou o título nos penais.

Com o título, o São Paulo se torna o único clube do futebol brasileiro a vencer todos os campeonatos que disputou ao longo da história. A Supercopa e a Copa do Brasil, vencida em setembro do ano passado, eram as taças que faltavam para a galeria do Morumbis.

O JOGO

No primeiro tempo, as duas equipes sentiram a falta de suas principais estrelas. Enquanto o São Paulo tinha dificuldades em ser objetivo por conta da ausência de Lucas, que está lesionado, o Palmeiras não conseguia definir as jogadas com a mesma eficiência de quando conta com Endrick, que está com a seleção olímpica.

Pelo lado do Tricolor, o cenário era de problemas na saída de bola e Calleri isolado no ataque. O atacante argentino travou grandes batalhas pelo alto com os zagueiros alviverdes, mas sentiu falta de mais aproximação dos seus companheiros de equipe. No Verdão, Raphael Veiga não conseguiu ter o mesmo protagonismo das últimas partidas e Rony também teve dificuldades de sair da marcação são-paulina.

São Paulo e Palmeiras alternaram bons momentos no jogo, mas os principais nomes foram os dois goleiros. Logo no início do jogo, Rafael salvou o que poderia ter sido um golaço de Rony. Minutos mais tarde, foi a vez de Weverton aparecer, após um chute de Nikão ser desviado pela defesa e quase enganar o arqueiro palmeirense.

Na volta do intervalo, o cenário se manteve, mas com menos chances de gol para os dois lados. Nos minutos finais, o palmeiras esboçou uma pressão para cima do São Paulo, tendo uma sequência de escanteios e rodando a área adversária em busca de espaço, mas sem conseguir criar chances claras de gol,

Nos pênaltis, Rafael voltou a aparecer e defendeu as cobranças de Murilo e Piquerez, além de quase ter defendido a batida de Raphael Veiga. Pelo São Paulo, Calleri, Galoppo, Pablo Maia e Michel Araújo converteram suas cobranças.

As equipes voltam a campo já nesta semana. O São Paulo recebe o Água Santa no MorumBis na quarta-feiram às 21h35, enquanto o Palmeiras joga na quinta, às 21h, contra o Ituano na Arena Barueri.