Arrependimento de sister, medo do paredão e combinação de voto... Confira o que rolou na madrugada do BBB24

A madrugada deste domingo, dia 04, foi movimentada na casa mais vigiada do Brasil! Com a proximidade do paredão, os brothers já começam pensar em estratégias e revelam os seus medos.

Um dos assuntos que segue rendendo na casa é envolvendo Juninho e a investida em Alane. A sister contou que ficou constrangida com a atitude do motoboy. Enquanto Pitel e Fernanda tentaram entender a autoestima do brother para investir na bailarina. Com o disse me disse, Juninho afirmou que votará em Alane, com a justificativa de que ela tentou queimar seu filme. Eita!

No quarto da líder Fernanda o assunto não poderia ser outro: votos no paredão. Rodriguinho afirmou que não abre mão de votar em Davi, mesmo que isso prejudique o jogo dos seus aliados. Já Fernanda acha que Juninho nesta berlinda não seria uma boa ideia. Lembrando que Bia, Alane, Deniziane e Yasmin estão na mira da líder.

Medo do paredão ...

Na mira da líder, Yasmin conversou com Wanessa e revelou que está com medo de ser indicada. A modelo contou que teve um sonho com uma baleia e, por conta disso, acredita na sua indicação direta ao paredão. Será?

Outra que está com medo de encarar a berlinda é Beatriz. Em outro momento ela conversou com Wanessa e, além de revelar o medo, confessou que exagerou nas cutucadas direcionadas à líder durante a última festa.

Amizade estremecida?

Com medo do paredão, Yasmin também parece estar com medo de perder sua grande amiga Wanessa. A modelo revelou que está chateada com a cantora, já que ela está tentando ser amiga de todo mundo no confinamento.

A atitude da namorada de Dado está fazendo com que ela duvide da lealdade da sister. Será?