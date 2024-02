Após ficar fora dos planos do Santos, Lucas Lima é anunciado como reforço do Sport

Após ser afastado do elenco principal e ser colocado para treinar com a equipe que viajou para o Catar para fazer uma série de amistosos, Lucas Lima foi emprestado ao Sport, que anunciou o seu retorno após 11 anos longe da Ilha do Retiro. Ele chega por empréstimo até o final da temporada.

Por meio de uma publicação em suas redes sociais, o Sport confirmou a contratação do jogador por empréstimo e vai ficar responsável pelo pagamento de 60% do salário do atleta, valor equivalente a R$ 219 mil reais. O restado será de responsabilidade do Santos. O atleta já desembarcou em Recife na noite da última sexta-feira.

Lucas Lima retorna no clube que o colocou no cenário nacional. Foram as boas atuações pelo Sport que fizeram com que o Santos contratasse o meia em 2014. Na época, o meio-campista foi um dos principais jogadores da equipe que conseguiu o acesso para a Série A do Brasileirão. Com apenas 23 anos na ocasião, marcou nove gols e deu seis assistências em 53 jogos pelo clube rubro-negor.

Neste ano, o Sport vai encarar o Santos em duas oportunidades no Campeonato Brasileiro da Série B. O contrato de empréstimo do jogador prevê que o meia possa enfrentar o ex-clube, desde que o clube pernambucano pague uma multa de R$ 500 mil reais a cada vez que o utilizar.

Lucas Lima chegou ao Santos em 2014 e ficou na Vila Belmiro até 2017, conquistando o bicampeonato paulista de 2015 e 2016. Em seguida, o jogador foi contratado pelo Palmeiras, clube no qual teve mais uma passagem vitoriosa em sua carreira, levantando os canecos do Campeonato Brasileiro de 2018, o Paulistão e a Copa do Brasil de 2020, além das Libertadores de 2020 e 2021

Há duas temporadas, em 2022, o jogador foi emprestado ao Fortaleza, mas não conseguiu demonstrar o bom desempenho que o credenciou como um dos melhores meias do futebol brasileiro. Pelo clube cearense, Lucas Lima disputou 68 jogos, e marcou um gol.

Na última temporada, Lucas Lima voltou ao time do Santos e ficou marcado por conta de fazer parte do elenco que acabou rebaixado pela primeira vez na história do clube.