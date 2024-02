Torcidas entram em conflito e jogo em Portugal é adiado por falta de segurança no estádio

O confronto entre Famalicão e Sporting, pelo Campeonato Português, que prometia ser um espetáculo em campo, sequer aconteceu neste sábado devido a graves conflitos envolvendo torcedores das duas equipes. O estádio Municipal 22 de Junho, palco do duelo, se transformou em um cenário de tensão e violência, culminando na decisão das autoridades policiais de suspender a partida da 20ª rodada.

O início dos problemas ocorreu fora das quatro linhas, quando torcedores rivais entraram em confronto na área externa ao estádio. O policiamento presente não foi suficiente para conter o foco das confusões, resultando em um ambiente hostil que se refletiu dentro de campo mesmo antes da bola rolar.

A partida, que já havia sido atrasada devido aos incidentes, foi finalmente suspensa e não tem data definida para acontecer. As autoridades policiais, responsáveis pela segurança do evento, tomaram a decisão em conjunto com a organização, informando que não havia condições adequadas para sustentar o duelo em meio à escalada da violência.

Vídeos que circulam na internet retratam o caos que se instalou no entorno do estádio. Em uma transmissão da TV portuguesa, é possível observar cadeiras sendo arremessadas, refletindo o nível de agressividade atingido pelos torcedores portugueses.

A situação atingiu tal gravidade que ao menos uma pessoa ficou ferida em estado grave, sendo encaminhada ao hospital. Outros envolvidos apresentaram lesões leves, de acordo com informações da imprensa local.