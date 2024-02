Soldado da Rota morto na Baixada é irmão de PM executado em Sto.André

Soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, Samuel Wesley Cosmo, 35 anos, foi morto por um homem armado durante incursão em uma favela de Santos, na Baixada Santista, na sexta-feira. Ferido na face, altura do olho esquerdo, o policial foi socorrido à Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento e entrou em óbito. Ele foi sepultado no Cemitério Araçá, em São Paulo, ontem.



A morte do PM, além de comover colegas de farda e dar início a outra operação no Litoral, marca uma família. Cosmo era morador de Santo André e, recentemente, mudou-se para Mauá com a esposa e filhos. O pai dele, Marcos Cosmo, agente da Polícia Civil no Distrito Policial, chora a partida de mais um filho. Em 2018, Kennedy Cosmo, cabo da Polícia Militar, quando deixava o estacionamento da 6ª Companhia do 10º Batalhão, no Jardim Stella, foi alvejado e morto. Outros familiares da família Cosmo são engajados na PM de São Paulo. Um tio é sargento no Caep (Companhia de Ações Especiais), no Centro da Capital e outro tio é cabo na Rota. Para fechar a lista, uma tia é lotada no 10º BPM, em Santo André.

O governador Tarcísio de Freiras (Republicanos) garantiu uma resposta contra a ação criminosa. “Identificaremos e prenderemos os responsáveis por atacar nossa polícia”, disse o governador.

O secretário de Segurança Guilherme Derrite, ex-Rota, confirma que dois suspeitos foram mortos e um policial foi ferido no braço durante a nova Operação Escudo.