Em casa, Timão tenta reencontrar vitória contra o Novorizontino

O Corinthians recebe hoje, às 11h, o Novorizontino na Neo Química Arena, em em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Lanterna do Grupo C, o alvinegro soma três derrotas seguidas, sendo o pior início de Paulistão da história do Timão. O Novorizontino também chega para a partida na lanterna do Grupo D, mas está invicto na competição.

O lateral-esquerdo Palacios teve lesão detectada e será desfalque. O atleta será submetido a artroscopia no joelho e ficara fora de três a quatro semanas.