Depois do Carnaval... ...um lindo livro vai chegar. Para divertir. Fazer sonhar. Voltar no tempo. E ajudar uma creche...

São 34 crônicas, cada qual ilustrada, como se observa na capa. Uma edição caprichada da Editora Coopacesso, de Santo André. Custo do livro: 30 reais (valor simbólico).

Para falar do livro, do seu lançamento – marcado para 22 de fevereiro, às 19h30, na Câmara Municipal - “Memória na TV” recebe o seu autor.

O cenário das 34 crônicas é todo, ou quase todo, andreense. O Parque Central está presente. Tem poesia.

Estou com saudade

Saudade da bola de meia.

...do mingau de aveia,

...do campinho na esquina,

...do carinho da menina.

E o livro do Vanderlei fala também de Carnaval. Lembra a Banda do Peru, animada pela Lira de Mauá e que, numa época como esta, percorria as ruas de Santo André a partir do Bar 5 Esquinas.

A CRECHE

NO AR

LITERATURA E AMOR AO PRÓXIMO. Vanderlei Retondo no estúdio do DGABC-TV e a Creche Fraternidade Menino Jesus: obra conjunta que terá seu apogeu dia 22 na Câmara de Santo André

MAS É CARNAVAL

Velhos carnavais sempre me atraíram. Gostava do clima descontraído dos bailes de salão, das crianças fantasiadas de Pierrô ou Colombina, dos blocos de rua que arrastavam o povo atrás de bandinhas mambembes.

Foi com este sentimento saudosista que um grupo resolveu criar uma banda pré-carnavalesca.

Da crônica “Carnaval, purpurina e a viúva”, de Vanderlei Retondo, que faz parte do livro “Crônicas de uma Vida Feliz” (Coopacesso, Santo André), a ser lançado dia 22 na Câmara Municipal de Santo André.

1994

“Sonhar não custa nada. Viver em paz e felicidade. Vamos dar amor”.

Do enredo da Escola de Samba Império de Eldorado para o Carnaval 94 de Diadema.

1904

Nascia em São Paulo o Grupo dos Corretos. No seu baile de inauguração, em pleno Carnaval, foram distribuídos 25 prêmios às damas e cavalheiros que se apresentassem trajados com mais gosto.

1909

Instalava-se no Largo do Paissandu a trupe do Moulin-Rouge, em tournée pela América do Sul. O grupo prometia quatro grandiosos bailes à fantasia.

Grande ABC e Você

Antigos carnavais.

Aguardar pelos grandes bailes.

Antes, assistir e aplaudir o desfile pela cidade dos carros alegóricos com o Rei Momo chamando pelos foliões.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 9 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8618

MANCHETE – FHC venceu e Fundo passa. O Congresso Nacional aprovou ontem (8-2-1994), por 388 votos contra 38, a criação do Fundo Social de Emergência (FSE).

EDITORIAL – Vitória do País.

O resultado de ontem mostra que, a fórceps, esse Congresso é sensível à opinião pública.

SÃO BERNARDO – O zoológico do Parque Estoril ganhou filhotes de capivara e veado-catingueiro.

EM 9 DE FEVEREIRO DE...

1904 – Estado pedia provas de ser cidadão brasileiro o professor Nicolau Rizzo, que pedia sua nomeação para a escola do bairro Piraporinha, em São Bernardo.

1939 - Joaquim Marcondes Camargo tomava posse no cargo de delegado de polícia de Santo André.

MUNICÍPIO BRASILEIRO

Hoje é o aniversário de Granjeiro, no Estado do Ceará.

São Miguel Febres

9 de fevereiro

Religioso e professor equatoriano. Nasceu em Cuenca, em 1854. Faleceu em 1910, na Espanha. Patrono dos pedagogos.

Frase: “Desde cedo, intui que a educação é tudo para o homem e que a missão de educar é a mais nobre para a humanidade e para a Igreja.”

Imagem: Canção Nova (divulgação)