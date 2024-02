1 9 9 4... Mauá. Sete escolas. Seis blocos E um disco que ninguém viu...

Vem brincar comigo.

Eu quero levantar o seu astral (que legal!)

Colocar pipa no ar

Soltar balão e jogar bola de papel

Lembrando tempo de criança

Na Avenida Portugal

O meu amor

Do samba-enredo da Escola de Samba Ordem e Progresso, a primeira de Mauá, fundada em 1957, para o Carnaval 94 mauaense.

As duas notícias da edição de 6 de fevereiro de 1994 aqui no Diário eram de fato alvissareiras:

A Banda Panelinha, de Santo André, abria oficialmente o Carnaval de Santo André, desfilando no sábado, 5 de fevereiro, pelo Centro da cidade, com a partida da sua sede, a Avenida Portugal.

Em Mauá, um feito inigualável: os carnavalescos locais lançavam o primeiro LP do Grande ABC com os sambas-enredos daquele 1994 na cidade.

“Memória” – já escrevemos – gostaria imensamente de conhecer este disco, cuja história, por ora, está somente registrada nos anais do Diário do Grande ABC.

Carnavalescos de Mauá, quem guardou um exemplar deste LP?

NA PASSARELA

Em 1994, Mauá apresentava dois blocos carnavalescos estreantes:

Tamo junto, com um enredo imenso: “Futebolando e Samboleando, olha o Tamo Junto aí chegando”.

União Independente do bairro Feital.

O conjunto de blocos era completado com outros quatro:

Império do Jardim Oratório

União da Vila

Leões de Ouro

Tradição da Unidos Imperial

As escolas de samba tomaram a Avenida Portugal no domingo de Carnaval:

Beira Rio

Imperatriz Mauaense

Camisa Azul e Branco

Flor do Morro

Ordem e Progresso

Acadêmicos do São João

Unidos do Silvia Maria

INCENTIVO

Mauá vivia um grande ano. Em 1993 a Prefeitura havia construído o Sambódromo, no bairro Matriz; e em 1994 houve aumento das subvenções aos participantes: 12 mil dólares.

CARNAVAL 1904

Durante os três dias de Carnaval, o Viaduto do Chá será iluminado em arco com 1.200 lâmpadas elétricas multicores de 16 velas cada.

No centro do viaduto, na extremidade de um arco, a Light colocará uma estrela com 150 lâmpadas de diferentes cores.

CARNAVAL 1909

Nos dias de Carnaval, a Light modificará os pontos de partida de bondes no Centro de São Paulo. Motivo: pelo acúmulo de confete e serpentina, fica impossível a passagem dos veículos.

Os pontos iniciais serão transferidos para o Largo de São Bento, Viaduto do Chá, Largo da Sé e Largo do Tesouro.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

NO SCRIPT. Porta-bandeira e mestre-sala da Camisa Azul e Branco: espetáculo colorido para o Carnaval de Rua 1994 em Mauá

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 6 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8616

AVENIDA DOS ESTADOS – Uma agonia de 30 anos.

Desde 1960, período em que passou a ligar o Grande ABC a São Paulo, a Avenida dos Estados era palco de obras intermináveis.

José Edson Jorge testemunhava: viu mais de dez veículos caírem no Rio Tamanduateí.

FUTEBOL – Santo André pega o Santos e já pensa na liderança.

A maior atração do jogo era o goleiro Edinho, 23 anos. Ele repetia a história do pai, Pelé, que em 1956 tambném estreou no Peixe contra o Corinthians de Santo André.

Edinho prometia ser o carrasco dos atacantes.

FUTEBOL 2 – Humaitá voltava ao futebol depois de 20 anos. Fundada em 7 de maio de 1950, a agremiação da Vila Humaitá, em Santo André, voltava a jogar futebol movimentando oito categorias.

EM 7 DE FEVEREIRO DE...

1904 – Briga no bairro Ipiranguinha (Estação São Bernardo, hoje Santo André) resultou na morte de Miguel Francisco e no ferimento de outras pessoas.

O agressor foi Manuel Alves de Moura (o João Baiano), que também ficou gravemente ferido. Foi internado no Hospital de Misericórdia, em São Paulo

1909 – O coronel Agenor de Camargo, diretor-gerente da Companhia São Bernardo Fabril – a Ipiranguinha de Santo André – anunciava viagem à Europa para tratamento da saúde.

1954 – Inaugurado o armazém da Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores Sindicalizados de São Bernardo. Ficava na Rua Jurubatuba, 116-B.

1969 - Luiz Olivieri era nomeado subprefeito de Utinga, em Santo André. Organizou a Subprefeitura e foi seu único subprefeito, até a extinção do cargo.

HOJE

Dia Nacional do Gráfico

Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Aratuípe (BA) e Propriá (SE).

Canta Itália

O Carnaval de Veneza.

No “Momento Memória”, os imigrantes italianos do Grande ABC tiveram duas hospedarias no século XIX.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Santo Ricardo

7 de fevereiro

Nobre inglês. Pai de três santos: Vilibaldo, Vunibaldo e Valburga, evangelizadores na Alemanha. Faleceu no ano 722 em Luca, onde foi sepultado na igreja de São Frediano.

Fonte: Vatican News

Imagem: Arquidiocese de Manaus (divulgação)