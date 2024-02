Cartórios da região emitiram 1.055 atos que comprovam cyberbullying

Os Cartórios de Notas do Grande ABC registraram 1.055 solicitações de Ata Notarial, um documento comprobatório da prática de crimes cometidos na internet e utilizado como prova em processos judiciais e administrativos. O recurso é essencial para garantir a eficácia da Lei Federal número 14.811/24, que incluiu o bullying e o cyberbullying no Código Penal e elevou a pena de crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

Os dados são de levantamento inédito do CNB/SP (Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo), entidade que representa os Tabelionatos de São Paulo. A marca de 1.055 representa uma alta média anual de 5,39% no número de atas produzidas e reforça uma preocupação crescente dos paulistas em buscar documentar fatos do mundo virtual e utilizá-los como prova em tribunais.

A pesquisa mostra um crescimento contínuo da busca por este ato em Cartório de Notas. Em 2011, data inicial da série histórica, foram solicitadas apenas 32 Atas Notariais em toda a cidade. Já em 2020 foram 712 documentos emitidos, chegando a 905 em 2020 e 1001 em 2022. O recorde foi registrado em 2023.

“A Ata Notarial se destaca como ferramenta crucial contra o cyberbullying, particularmente entre crianças e adolescentes. Emitida por tabeliães de notas, essa ata oferece respaldo jurídico ao documentar oficialmente casos de cyberbullying, fornecendo provas robustas para ações legais e atuando como medida dissuasória”, diz Daniel Paes de Almeida, presidente do CNB/SP.

Regulamentada pelo artigo 384 do CPC (Código de Processo Civil), a Ata Notarial é um documento público que narra um ou mais fatos ou circunstâncias presenciadas pelo tabelião, com a finalidade de emprestar fé pública a determinado acontecimento, a fim de pré-constituir uma prova para ser utilizada em processos judiciais.

Pode ser usada para comprovar a existência de um conteúdo publicado em site ou rede social, mensagem no celular, aplicativos de mensagens ou qualquer outra situação. Desde 2020, o documento também pode ser realizado de forma 100% digital por meio da plataforma e-Notariado.

PROCEDIMENTO

Para solicitar o serviço, o interessado deve buscar um Cartório de Notas, de forma física ou pela plataforma e-Notariado, e solicitar que seja feita a verificação de uma determinada situação.

No caso de ataques feitos em redes sociais e por aplicativos de mensagens - que podem gerar processos por injúria, calúnia ou difamação – e também quando a publicação de fake news é possível solicitar que o tabelião registre o que vê em uma página específica da internet, aplicativo, telefone, redes sociais ou arquivo digital de mensagens.

O documento emitido pelo notário conterá informações básicas de criação do arquivo - data, hora e local -, o nome e a qualificação do solicitante, a narrativa dos fatos - podendo incluir declarações de testemunhas, fotos, vídeos e transcrições de áudios -, além da assinatura do tabelião junto ao visto do cartório.