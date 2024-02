Prometeon retorna a Copa Truck como patrocinadora e fornecedora exclusiva

A Prometeon, antiga Pirelli, anunciou o retorno como patrocinadora e fornecedora exclusiva de pneus da Copa Truck, categoria do automobilismo brasileiro, composta de caminhões preparados para corrida. Presente nos dois primeiros anos da competição (2017 e 2018), a empresa assinou um acordo para mais duas temporadas, e equipará os veículos em todo o território brasileiro. O contrato entrou em vigor em janeiro deste ano e se estenderá até o fim de 2025.

A revelação aconteceu em evento na filial de Santo André, nesta quarta-feira (31), e contou com a presença de: Ricardo Susini, CEO da Prometeon para América Latina; Carlos Col, CEO da Mais Brasil, empresa que organiza e promove a categoria; Luiz Mari, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da fabricante; e a gerente de Marketing para América Latina, Chirstiane Clemente.

“Cada vez que um piloto vencer uma etapa da Copa Truck, aqui na Prometeon, também vamos celebrar essa vitória como nossa. De nossos colaboradores, da nossa engenharia e do nosso amor pelo que fazemos e pelo produto que entregamos”, conta Ricardo Susini, novo diretor-executivo da Prometeon para América Latina.

O acordo se alinha com o objetivo da empresa de construir parcerias no âmbito esportivo. Especializada nos segmentos de caminhões, ônibus, agro e OTR, a fabricante de pneus já apoia campeonatos como o Mundial de Superbike e o Rally Dakar, além de instituições como a seleção italiana de futebol e o time do Parma.

A Copa Truck receberá o apoio da Prometeon durante as oito etapas programadas para 2024 e terá, na sua disputa de Interlagos, no mês de agosto, a Etapa Prometeon. A disputa na pista paulistana com 4.309 metros de extensão será o principal ponto de ativações da empresa para seus clientes e parceiros.

“A Copa Truck recebe com satisfação a Prometeon como sua fornecedora oficial de pneus para um novo ciclo. A maior, mais rápida e profissional categoria de Trucks do mundo passa a utilizar os seus novos pneus a partir de agora”, diz Carlos Col, CEO da Mais Brasil.

Pneu da Copa Truck

O Modelo Prometeon R02 Proway Steer, na medida 295/80R22.5 TL, com índice de carga 154/149 e código de velocidade M. É um pneu para aplicação rodoviária com uso indicado no eixo direcional. A temporada 2024 da Copa Truck tem início marcado para o dia 17 de março em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.