O EC São Bernardo bateu o União São João, em Araras, por 3 a 2 e conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A3. O Cachorrão jogou durante toda a segunda etapa com um jogador a menos.



O lateral Inácio foi expulso aos 46 minutos do primeiro tempo, logo após o gol de empate do time do interior, por reclamar um impedimento de forma acintosa com o bandeirinha.



Mesmo em desvantagem numérica, o Bernô igualou o duelo na vontade e fez mais dois gols, um deles no apagar das luzes com Douglas Andrade, que bateu de fora da área e marcou um golaço, dando números finais à partida.