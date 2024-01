Internautas notam falta de dente em Wanessa Camargo: Falta de dinheiro para implante não é

Eita! Durante a dinâmica do Sincerão, os internautas puderam notar que a cantora Wanessa Camargo têm um de seus dentes faltando. Confinada no BBB24, a artista deu uma gargalhada que chamou a atenção dos espectadores ao revelar a falta do décimo sexto dente do lado direito superior de sua boca.

Para quem não acompanhou, a, agora, viral risada de Wanessa, aconteceu após o também Camarote MC Bin Laden, o atual Líder do reality, brincar ao escalar um time de fofoqueiros da casa.

No time, a cantora foi eleita como a sister que sempre compartilha uma informação.