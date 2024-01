Fed reforça políticas para investimentos e operações em mercado dos membros de seu comitê

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informa, em comunicado divulgado no período da tarde desta quarta-feira, 31, que atualizou sua política sobre investimento e negociações em mercados dos membros do Federal Open Market Committee (Fomc, na sigla em inglês). As normas, adotadas inicialmente em 2022, buscam reforçar a confiança do público na imparcialidade e integridade do comando do Fed, evitando "mesmo a aparência de qualquer conflito de interesse", diz o texto.

As atualizações elevam o número de funcionários cobertos pelas restrições mais duras, bem como fortalecem restrições para todo o staff com acesso a informações confidenciais do Fomc.

As novas restrições entram em vigor em 30 de junho, acrescenta o comunicado.