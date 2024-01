Pai de Vanessa Lopes dá atualizações sobre saúde da influenciadora

Nesta quarta-feira, dia 31, o pai da influenciadora Vanessa Lopes utilizou os Stories do Instagram para dar atualizações sobre o estado de saúde da filha. Desde que a tiktoker apertou o botão de desistência no BBB24, ela têm se mantido completamente fora das redes sociais - sendo vista pela primeira vez ao lado da família, na Praia de Ilhabela, em São Paulo, na última terça-feira, dia 30.

Após as notícias circularem, Alisson Ramalho, pai de Vanessa, resolveu dar maiores atualizações sobre a saúde e recuperação de sua primogênita. Nas palavras do também influenciador, as recomendações médicas foram que a dançarina ficasse em contato com a natureza e coisas que ela realmente goste.

- Nós estamos aqui em um almoço em família. Resolvi vir falar pra vocês como foram esses últimos dias. Nesse momento a gente continua seguindo cem por cento todas as recomendações médicas, começou Alisson.

- As recomendações foram trazer ela pra um lugar onde tenha natureza, onde tenha praia, coisas que realmente ela goste, que ela se sinta bem, que ela possa espairecer, dar uma caminhada. Cuidar da saúde mental, física e psicomotora. E também a Vanessa está fazendo todos os dias as consultas dela, como eu falei, seguindo todas as recomendações dos médicos, concluiu, afirmando também que Vanessa Lopes logo voltará às suas atividades físicas habituais.