Abimaq: investimento do setor deve somar R$ 10,5 bi em 2024, 4,5% abaixo do nível de 2023

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) prevê que o investimento no setor deve somar R$ 10,5 bilhões em 2024, nível 4,5% menor em relação ao investimento total de 2023, que foi de R$ 11,0 bilhões.

O montante alcançado em 2023 representa 90,6% do que foi projetado pelo próprio setor no final de 2022, de acordo com a Abimaq.

Entre os vetores que tiveram impacto negativo nos investimentos neste ano, a associação cita o nível elevado do juro e a redução das atividades produtivas em diversos setores da economia ao longo do ano.