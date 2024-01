Corinthians recusa proposta do Wolverhampton por empréstimo de Yuri Alberto

Mesmo em baixa no Corinthians e sem ter marcado um gol nesta temporada, Yuri Alberto continuará no País, apesar da proposta do Wolverhampton, da Inglaterra, para empréstimo do atacante. A ideia inicial era de que o camisa 9 viajasse à Europa por empréstimo até o fim da temporada 2023/2024, com opção de compra fixada após este período. Os termos da negociação foram negados pelo clube alvinegro.

Segundo apurou o Estadão, a diretoria corintiana não cogita o empréstimo do atacante, apenas sua venda em definitivo. Além disso, os valores propostos pelos ingleses foram de cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80,5 milhões), considerados baixos pela cúpula alvinegra em relação ao seu valor de mercado.

A proposta do Wolves por Yuri Alberto foi intermediada pela SportsInvest, que tem os ex-jogadores Dudu Cearense e Rodriguinho como sócios e atua principalmente no futebol inglês, sem participação do empresário do atleta, André Cury. A diretoria do presidente Augusto Melo aceitaria se desfazer do atacante em caso de uma proposta de venda em definitivo, diferentemente dos termos propostos pelos ingleses.

As conversas foram iniciadas nas últimas semanas e dificilmente haverá qualquer reviravolta nas negociações, visto que a janela de transferências para a Inglaterra se encerra nesta quinta-feira.

Comprado em 2023 por cerca de 16 milhões de euros junto ao Zenit, da Rússia, o camisa 9 passa por um momento conturbado: além de não marcar, deve ter a concorrência de Pedro Raul a partir dos próximos dias. Ex-Vasco, o centroavante chega do Toluca, do México, para competir pela vaga de titular no time de Mano Menezes - o acerto ainda não foi oficializado. Yuri Alberto saiu vaiado do clássico com o São Paulo após desempenho ruim.

Em agosto de 2023, o atacante, de 22 anos, já havia recebido propostas do West Ham. O presidente Duílio Monteiro Alves, à época, rejeitou o negócio, uma vez que, além do valor pouco atrativo, o Corinthians já havia perdido Róger Guedes na mesma janela de transferências para o Catar.

Yuri Alberto, além de não ter conseguido ir às redes nos quatro primeiros jogos do Campeonato Paulista, passou por uma crise com o treinador Mano Menezes. Na partida contra o São Bernardo, o jogador foi chamado de "burro" pelo comandante, após falta realizada no ataque. No clube desde julho de 2022, ele marcou 26 gols em 95 jogos.