Diadema troca comando da Secretaria de Segurança Cidadã

A Prefeitura de Diadema realiza nesta quinta-feira (01/02) troca no comando da Secretaria de Segurança Cidadã. O secretário de Governo, Deivid Couto, vai acumular o comando das duas pastas. O agora ex-secretário, Benedito Mariano, vai se dedicar a novos desafios.

A escolha de Deivid para o comando da secretaria levou diversos fatores em consideração, como ser um morador da cidade há muito anos, ter crescido no bairro do Eldorado e ser um grande conhecedor dos desafios da cidade. Deivid Couto é economista, já foi secretário de Cultura e é o atual secretário de Governo de Diadema.

“Só tenho a agradecer a confiança do prefeito. Mariano fez um grande trabalho até aqui e espero dar continuidade a ele”, afirmou Deivid.

À frente da Secretaria de Segurança Cidadã, Benedito Mariano inaugurou a Central de Monitoramento, os 25 totens de segurança e as câmeras de segurança nas 61 escolas municipais. Também implementou a operação Ponto Seguro, que reforça a segurança nos pontos de ônibus nos horários de pico e intensificou a parceria com a Polícia Militar no combate aos pancadões por meio da operação Paz e Sossego.