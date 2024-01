Amaury Lorenzo revela ter dado aulas de atuação a Lucas Luigi e manda recado: - Muito lindo ver você conquistando esse país

Nesta quarta-feira, dia 31, Lucas Luigi esteve no tradicional Café com o Eliminado. No bate-papo com Ana Maria Braga, o ex-BBB falou da vida fora do programa e também de seus momentos dentro do reality show.

No começo do Mais Você, a apresentadora comentou sobre os momentos em que Luigi dava uma parada e ficava encarando o nada. O ex-participante caiu na risada ao ver seus vídeos no programa.

Relembrando um papo que teve dentro do BBB24, Ana tocou no assunto de sua aparência e Lucas contou que ele sempre teve inseguranças sobre seu corpo. O principal motivo, segundo ele, eram as rejeições em testes como dançarino:

- Querendo ou não, às vezes, para uma gravação de clipe ou para show, os caras tem que ser mais fortes para ter mais presença em palco e eu sempre fui mais magrelinho. Já participei de vários testes e chegava até a final e os caras dançavam até menos do que eu e passava por ser mais forte.

Revelação

O brother teve aulas de atuação antes de entrar no BBB e disse que sempre sonhou em ser ator. Para emocionar Luigi, Braga conseguiu um vídeo de especial do professor do jovem, que era ninguém mais, ninguém menos que Amaury Lorenzo.

No recado especial, o ator que brilhou em Terra e Paixão contou que Lucas sempre foi um ótimo aluno:

- Lembra de mim? Seu professor de artes cênicas. Muito lindo ver você conquistando esse país, lembro muito de você, muito dedicado nas nossas aulas, vinha de tão longe. Amo seu humor, a maneira que você brinca com tudo. Muito feliz de estar vendo você brilhando, um beijo gigante aqui do seu professor de artes cênicas.

Jogo

Falando sobre o que rolou dentro do BBB24, Luigi viu algumas cenas de Pitel e Fernanda falando sobre sua estratégia no jogo. Depois dos vídeos, o dançarino ficou surpreso que eram elas que davam mala para ele no queridometro:

- Então eram elas que estavam me dando alvo e mala. Você viu como são as pessoas. Por incrível que pareça o Juninho conversava muito comigo e dizia: não confio nessas garotas.

Dinâmica no Mais Você

O ex-brother teve que decidir onde colocaria o nome de alguns participantes do reality entre Com Amor e Sem Amor. A primeira pessoa foi Leidy Elin, que ele colocou no lado positivo. Logo depois chegou a vez de Luigi falar de Fernanda, e ele a colocou em sem amor por tudo o que ela falou sobre ele.

Depois de ter escutado muita coisa que rolou no programa e ele não tinha ficado sabendo, Lucas colocou Davi em Com Amor.