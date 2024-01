Após ser acusado de ter um caso com Ana Hickmann, Edu Guedes vai à justiça contra Alexandre Correa

Eita! As polêmicas envolvendo o nome de Ana Hickmann e Alexandre Correa não param de aumentar. Dessa vez, Edu Guedes foi envolvido no caso. As informações são do Leo Dias.

De acordo com o portal do colunista, o chef decidiu ir à Justiça após ser acusado de ter um caso com a apresentadora quando ela ainda era casada com o empresário. O caso repercutiu após Alexandre falar do assunto em uma entrevista ao Leo Dias.

- Chega pra mim, desde ontem que havia anterioridade deste relacionamento, antes do ocorrido do dia 11 de novembro. Aí eu fiquei muito bravo, me disseram que vão me provar isso, que havia anterioridade amorosa entre os dois. Realmente, se isso chegar até mim, isso vai ser uma apunhalada no peito, mas vou ter que aceitar com humildade de resignação.

Com a repercussão, Edu decidiu abriu uma queixa-crime contra o empresário. Ainda, de acordo com o portal que teve acesso aos documentos, o chef anexou algumas conversas com Ana à ação para desmentir as alegações.

Nas conversas divulgadas, Edu teria mandado mensagens à apresentadora perguntando como ela estava após toda a polêmica. Em outro momento, ele convida Ana para tomar sorvete com os filhos. Como resposta, a artista agradeceu a preocupação e as mensagens, e afirmou que assim que tivesse melhor retornaria a ligação.