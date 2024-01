Após Anitta fazer mistério sobre affair, dois empresários baianos são apontados como possíveis candidatos e negam

Anitta fez mistério ao falar sobre sua vida amorosa em entrevista para o Fantástico e criou uma pulguinha atrás da orelha de muitos fãs. Afinal, quem seria o novo namorado da cantora? Desde então, alguns pretendes já foram apontados, como o empresário João Lemanha e o advogado Gabriel da Matta, ambos baianos.

Segundo o colunista Matheus Baldi, Anitta teria passado o ano novo ao lado de Lemanha, e o affair entre eles até foi dedurado por Ivete Sangalo, que é vizinha do rapaz. No palco com a Girl From Rio, Vevete disparou:

- Esse menino que você tá pegando é meu vizinho, ele está bem ali. É um gatinho ele.

Mas, logo depois, João foi até as redes sociais para esclarecer o ocorrido. Através dos Stories, ele escreveu:

Oxente [risos]. Não estou namorando ninguém não.

E as especulações não pararam por aí. Logo depois, o colunista Matheus Baldi apontou que apesar do breve envolvimento com João, Anitta estaria mesmo falando de Gabriel da Matta.

Procurado pelo BNews, no entanto, o rapaz também negou:

Eu acho que foi algum equívoco aí. Não, não, tem muito advogado aqui na Bahia, rapaz.

Eita! Quem será então o felizardo mencionado pela Girl From Rio no Fantástico? O mistério continua...