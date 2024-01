Nasce primeiro filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

A família aumentou! Nesta quarta-feira, dia 31, a assessora do SBT confirmou o nascimento do primeiro filho de Rebeca Abravanel e do jogador Alexandre Pato. O pequeno nasceu no Brasil, no dia 12 de janeiro.

Discretos em relação à vida pessoal e durante toda a gravidez, o casal manteve o nascimento do bebê em segredo e ainda não compartilhou fotos da criança nas redes sociais. Benjamin nasceu no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Felizmente, mamãe e bebe passam bem e já estão em casa, ainda no Brasil. Vale pontuar que este é o 14º neto do apresentador Silvio Santos.

Felicidades ao casal!