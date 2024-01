Ticiane Pinheiro compartilha vídeo com Fabiana Justus e se declara: Essa luta é nossa

Após o anúncio de que foi diagnosticada com leucemia, câncer que acontece na formação das células sanguíneas, Fabiana Justus recebeu declarações e apoio de várias celebridades. Mas, algumas dessas pessoas têm uma história mais especial com a influenciadora, como Ticiane Pinheiro.

A apresentadora foi casada com Roberto Justus, pai de Fabi, por oito anos - tendo sido, portanto, madrasta dela. Por isso, nesta quarta-feira, dia 31, decidiu compartilhar um vídeo com momentos das duas juntas e abriu o coração na legenda:

Fa, eu já disse que TE AMO hoje? Tenho pensado tanto em você, e essa corrente de amor que se fez ao seu redor é tão linda que me emociona! Fa, você é uma menina de luz. Eu tive o privilégio de conviver quase que diariamente com você por oito anos e a cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa linda que você é. A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou... uma sempre torcendo pela outra.

Continuando a declaração, Tici contou sobre como ficou orgulhosa de acompanhar a evolução de Fabiana ao longo dos anos:

Evoluímos, crescemos, nos tornamos mães... Amei acompanhar você se tornando essa mulher forte, madura, incrível. Sei que passaremos por momentos difíceis, digo passaremos, porque essa luta é nossa, das pessoas que te amam e estão torcendo muito por você. Sei que você é forte o suficiente para esse combate e vai vencer. Eu tenho certeza que já já você estará curada e vamos comemorar muito juntas, só fico com coração partido com o processo, mas você vai tirar de letra porque você tem uma família incrível te apoiando e te dando todo amor. TE AMO ABSURDAMENTE.

Depois de se separar de Justus, Tici se casou com Cesar Tralli.