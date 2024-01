Polícia Civil realiza operação contra roubo de motos no Grande ABC

A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira (31) a 4ª fase da Operação Drake, contra roubo de motos de alta cilindrada e de alto valor no mercado.

Os investigadores da Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), da 3ª Seccional, cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e nove de buscas na Região Metropolitana, incluindo o Grande ABC.

Em São Bernardo, os investigadores prenderam um homem de 18 anos, suspeito de atuar em uma das organizações criminosas. Ele acumula várias passagens quando ainda era menor de idade. Um segundo integrante está foragido.

Segundo investigações, o bando age, principalmente, nas rodovias dos Imigrantes e Anchieta, que cortam a região, pontos de alta concentração de motociclistas aos finais de semana.

Em outra frente, a equipe da delegacia especializada realizou buscas em diferentes endereços de Osasco. Dois suspeitos são procurados e investigados pela participação em outra quadrilha que pratica os crimes na zona oeste da capital paulista.

“Criou-se uma modalidade de roubo ostentação, eles fazem apologia com isso e exibem as motos como troféus, mas a Polícia Civil está identificando os envolvidos e combatendo esses crimes”, disse o delegado Felipe Nakamura.

Operação Drake

As quadrilhas são investigadas há pelo menos nove meses pela Polícia Civil. Os suspeitos são conhecidos pela violência empregada durante a prática dos crimes. Eles visam as motos com mais de 500 cilindradas por causa do alto valor.

Na primeira fase da operação, os policiais prenderam oito criminosos e apreenderam dois adolescentes suspeitos de participarem das quadrilhas. Os envolvidos foram indiciados por roubo e formação de quadrilha.

Na segunda fase, realizada em outubro, os investigadores do Cerco Norte, da 4ª Seccional, cumpriram oito mandados de busca e apreensão contra seis alvos identificados em São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

Na terceira etapa, foram cumpridos sete mandados de prisão e de internação de adolescentes infratores. Na época, a Justiça também autorizou o cumprimento de busca e apreensão em 11 endereços ligados à quadrilha nas regiões sul, norte e leste de São Paulo.

Os envolvidos identificados durante as ações foram indiciados por roubo e formação de quadrilha. Além das prisões, os policiais recuperaram 11 motocicletas no curso das investigações e esclareceram 14 roubos.