Luigi confessa que se cansou dos brothers no 'BBB': ?Não eram eles mesmos, pensavam só no jogo?

Lucas Luigi foi o eliminado do Big Brother Brasil na noite desta terça, 30, e, na manhã desta quarta, 31, teve o esperado encontro com Ana Maria Braga no Mais Você. Durante o "Café com o Eliminado", o agora ex-brother fez o balanço de sua participação no jogo, confessou que quase desistiu do programa e julgou quem considerava aliado e "falou pelas costas" sobre ele.

Durante o programa, ele afirmou que se estressa muito, especialmente em situações de injúria. "Sou muito transparente", disse. Quando questionado por Ana Maria sobre o que fez com que ele fosse eliminado, Luigi foi direto: "O pessoal estava à flor da pele, querendo jogo. E eu, queria oportunidade. Sou o cara que só sabia trabalhar, trabalhar... ainda mais que tive filho", explica. O carioca disse que a ânsia pelo jogo e as atitudes dos brothers fizeram com que ele se cansasse do reality.

Luigi também avalia que ter fugido do fogo no parquinho pode ter decepcionado o público. "Evito conflito aqui fora. Quando rolava, eu sempre corria pro lado, assistia de longe", confessou.

Termo polêmico

Ana Maria também resgatou o vídeo em que Leidy repreende Luigi por ter usado o termo "macaca" ao conversar com ela.

O ex-brother se justificou. "Peço perdão, foi uma palavra usada no meio da minha rapaziada... mas foi uma palavra pejorativa em relação ao local onde eu estava. Peço perdão, sei que errei", diz Luigi, que confessa estar se policiando mais.

Decepção

A apresentadora também exibiu um vídeo que mostra Fernanda conversando com Pitel e confessando que achava Luigi chato. O ex-brother se mostrou decepcionado. "Ela dormia no mesmo quarto que eu, tivemos papos bons, tentei aconselhá-la da melhor forma? mas depois de saber o que ela estava falando de mim nas minhas costas, pesou um pouco", disse.

Sobre Davi, Luigi confessa que recalculou a rota a respeito do brother. "É um moleque novo.... Eu saí e ouvi muita coisa que me fez pensar. O jogo mexe com o psicológico do cabra", afirmou.

Nesta quarta, 31, os brothers que seguem no jogo vão curtir os shows de Gloria Groove e Xanddy Harmonia.