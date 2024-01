Wanessa conta que é muito diferente de Dado Dolabella e revela se estão morando juntos: - Agora não

Confinada no BBB24, Wanessa segue compartilham detalhes sobre sua relação com Dado Dolabella. Em uma conversa com outros participantes na área externa da casa mais vigiada do Brasil, a cantora contou se mora junto com o namorado.

Durante o papo, Deniziane começou refletindo:

- Você tem que morar com gente parecida com você. Se morar com gente diferente, meu filho...

Ao que a filha de Zezé Di Camargo confessou que ela e Dado são muito diferentes.

- Nossa, eu e Dado, a gente é muito diferente. Eu sou da noite, ele é do dia. Ele é bagunceiro, eu sou organizada. A gente é totalmente diferente. Mas isso é menos importante. A gente se ajeita, entendeu?

Questionada se moram juntos, ela respondeu:

- Agora não, ele está em um apartamento em São Paulo também. Mas, assim, fica tanto comigo que, praticamente...

- Mora junto, né?, completou Deniziane.

Após confirmar, a artista explicou o motivo de não partilharem a mesma casa e contou como funciona a divisão com o ex-marido Marcus Buaiz sobre quem fica com as crianças.

- E porque não dá para ele ficar lá, porque estou com as crianças, né? Só quando eu não estou com as crianças, mas eu fiquei muito com as crianças nesse segundo semestre. O pai teve que viajar muito. O combinado era uma semana um e uma semana outro, só que o pai vai mudar. Ele está mudando e vai ficar bem menos. O que eu gosto. Sendo egoísta, mas eu gosto.