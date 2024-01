Correção: Índice de custo de emprego dos EUA sobe 0,9% no 4º trimestre de 2023

A matéria publicada anteriormente informava erroneamente que o dado dos Estados unidos sobre custo de emprego ficou acima das expectativas dos analistas consultados. Na verdade, o dado ficou abaixo das expectativas. Segue o texto corrigido.

O índice de custo de emprego dos Estados Unidos subiu 0,9% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 31, pelo Departamento do Trabalho americano. O resultado veio um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 1%.

Na comparação anual, o índice de custo de emprego avançou 4,2% entre outubro e dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires .