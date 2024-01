Eleição para escolha de Filippi como presidente do Consórcio é adiada

A eleição para a escolha do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), como próximo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC foi adiada. O petista diademense precisou passar por procedimentos médicos na manhã desta quarta-feira (31) e não conseguiria chegar a tempo da assembleia geral dos prefeitos, marcada para às 11h. De acordo com o secretário-executivo da entidade, Mário Reali, a eleição deve ser marcada para a semana que vem.

“Acredito que nós vamos marcar para a semana que vem. A ideia é fazer a assembleia antes do carnaval. Nós alinhamos com todos os prefeitos hoje de manhã essa questão do adiamento, porque não teria sentido fazer a assembleia com a vice-prefeita - Patty Ferreira (PT) - se a ideia é fazermos a eleição e o Filippi já tomar posse e iniciar os trabalhos”, comentou Mário.

O nome de Filippi já é consenso entre os chefes do Executivo para ele voltar a comandar a entidade regional - ele presidiu o bloco em 2003. Com quatro mandatos de prefeito de Diadema no currículo, além de ter sido secretário de Obras da cidade, deputado estadual e federal e secretário de Saúde, o petista terá a missão de alavancar o Consórcio Intermunicipal enquanto entidade que pensa políticas públicas para o futuro.

“Ele está muito animado para assumir a presidência e já está consensuado o nome dele”, disse Reali.

Na gestão de Marcelo Oliveira (PT), prefeito de Mauá e presidente do Consórcio em 2023, o Consórcio buscou recuperar a liderança dos grandes temas regionais, como as próximas etapas da economia local, sustentabilidade e eletrificação dos setores públicos, como mobilidade urbana. Para isso, contou com suporte de Mário Reali, grande aliado de Filippi. Ex-prefeito de Diadema, o secretário-executivo disse ainda não saber se continuará no cargo durante a gestão de Filippi.

“Em tese, pela minha proximidade com o Filippi, eu ficaria mais à vontade aqui. Mas nós temos um grupo muito bem estruturado e alinhado às nossas pautas. Então, com ou sem mim o Filippi vai ter muito sucesso como presidente do Consórcio”, declarou Mário.