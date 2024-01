São Paulo quebra tabu, vence na arena e impõe crise no Timão

Fim do tabu. Dez anos depois da inauguração da Neo Química Arena e 19 confrontos, o São Paulo finalmente venceu o Corinthians na casa do adversário. No confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista ontem à noite, o Tricolor fez 2 a 1 e pôs fim à incômoda marca que já beirava uma década. Os gols foram marcados por Calleri e Luiz Gustavo. Com a vitória, o time do Morumbis chegou à terceira vitória na competição e lidera o Grupo D com 10 pontos. Já o timão acumula a terceira derrota consecutiva e tem três pontos no Grupo C.

Em campo, o São Paulo mais organizado taticamente, foi melhor desde os primeiros instantes. Segurou bem o ímpeto inicial dos donos da casa, não deixou o Corinthians pressionar e criou as principais oportunidades de gol.

A vida do Tricolor ficou mais facilitada ainda na primeira etapa, após a expulsão do zagueiro corintiano Caetano, que acertou o atacante Luciano no rosto. O juíz tomou a decisão após ser acionado pelo VAR.

Dono do jogo e com vantagem no placar, o técnico Thiago Carpini resolveu fazer substituições e poupar jogadores na segunda etapa, visando a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no próximo domingo (4).

Ao Corinthians, com um a menos, restava partir pra cima para evitar a derrota e consequentemente manter o tabu. Porém, o gol de Luiz Gustavo logo aos seis minutos deu um banho de água gelada no estádio quase lotado. Com 2 a 0 no placar, o Tricolor passou a esperar mais as iniciativas do Timão e tentava arrancar em contra-ataques para matar o jogo.

Já o time do Parque São Jorge só conseguiu pressionar nos momentos finais, quando o técnico Mano Menezes resolveu apostar em Wesley e também nos garotos da base, campeões da Copa São Paulo na semana passada, como Ryan, Kayke e Arthur. No momento da substituição, Yuri Alberto foi muito vaiado pelos torcedores. O gol de Arthur animou o alvinegro, que até tentou, mas não conseguiu nada mais na partida.

Após o apito final, o atacante Calleri, um dos destaques do Tricolor, falou sobre a vitória e a confiança ampliada para a decisão de domingo. “Estamos jogando bem há vários jogos. Estamos muito felizes por quebrar esse tabu que tanto falavam. E agora vamos para Belo Horizonte para a final, estamos preparados e a vitória nos dá mais confiança. Vamos fazer o possível para fazer o São Paulo voltar ao que era alguns anos atrás, quando sempre estava disputando títulos.”