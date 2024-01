França reduz público para cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 deve ser menor do que o planejado inicialmente pelo Comitê Organizador francês. Nesta quarta-feira, o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, afirmou que 300 mil pessoas poderão acompanhar o grande evento, no dia 26 de julho, nas margens do Rio Sena.

O número é a metade do público esperado pelos organizadores da Olimpíada nos primeiros esboços da incomum cerimônia a ser realizada em Paris. Será a primeira vez na história que uma edição dos Jogos será inaugurada num evento aberto, fora de um grande estádio. Darmanin não explicou o motivo da redução do público, estimado inicialmente em 600 mil pessoas.

Mas a imprensa francesa estima que a principal razão seja a segurança. Mesmo com a redução, a cerimônia de abertura vai exigir o maior aparato de segurança num evento deste tipo. Questionado se teve insônia pensando na cerimônia, Darmanin respondeu que está dormindo bem. "Sei que temos as melhores forças de segurança do mundo e poderemos mostrar que a França é capaz de ganhar medalhas e, acima de tudo, de acolher o mundo sem problemas", declarou.

Em dezembro, o presidente francês, Emmanuel Macron, já havia afirmado que a cerimônia poderia sofrer mudanças por razões de segurança, principalmente se a França fosse novamente alvo de ataques extremistas.

Em entrevista ao canal francês France 2, o ministro do Interior explicou que a cerimônia de abertura terá 100 mil espectadores pagantes na beira do Rio Sena, com perfeita visibilidade, enquanto cerca de 220 mil pessoas poderão acompanhar de graça o evento, nas margens superiores do rio.

As cerca de 300 mil pessoas poderão ver dezenas de barcos carregando atletas de todas as delegações, em um "desfile" pelas águas do Sena. O trajeto terá extensão de seis quilômetros.