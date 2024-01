LBF divulga tabela 2024; Santo André estreia fora

A LBF (Liga de Basquete Feminino) divulgou ontem a tabela da temporada 2024. A competição este ano terá recorde de equipes.



Serão 11 na disputa, duas a mais que na temporada passada. Corinthians e São José Basketball são os clubes estreantes. Os dois, aliás, farão o jogo de abertura no dia 1 de março.



Representante do Grande ABC no torneio nacional, a AD Santo André estreia no dia 2 de março, às 18h, contra o Bax Catanduva, no interior. O time da região busca o bicampeonato.



A primeira rodada ainda terá Ituano x Unimed Campinas, Sodiê Mesquita-RJ x Sesi Araraquara e Ponta Grossa Basquete-PR x Unisociesc/Blumenau/SC. O tricampeão Sampaio Basquete fará sua estreia no dia 5 de março.



A edição de 2024 será a 13ª da história da Liga.