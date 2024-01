Ainda sem vencer na A-3, Cachorrão visita o União São João, em Araras

A exemplo do São Caetano, o EC São Bernardo também corre atrás da sua primeira vitória no Paulista da A3.



Após deixar escapar os três pontos nas duas primeiras rodadas, o Cachorrão tenta quebrar a sequência de empates logo mais, às 15h, contra o União São João, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras.



O elenco são-bernardense viajou ontem à tarde e já está concentrado no interior. Será a primeira vez na história que Cachorrão e Verdão de Araras se enfrentam.