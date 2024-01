São Caetano recebe a Lemense hoje em busca da primeira vitória

Após dois empates seguidos no Campeonato Paulista da Série A3, o Azulão busca hoje à noite, às 20h, a sua primeira vitória contra a Lemense no Estádio Anacleto Campanella.



Os ingressos estão à venda e seguem com valores mínimos R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).



Para a partida, o técnico Axel poderá contar com os retornos do zagueiro Diego e do meia Juninho, que cumpriram suspensão contra o Rio Preto no sábado (27).



O atacante Savio recuperado de um desconforto muscular também deverá ser opção.